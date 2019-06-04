Кличко: "Удар" идет на выборы, а Саакашвили я предлагаю стать главой партии (видео)

Политик заявил, что остается мэром столицы, чтобы "изменения стали реальностью".

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что его политсила «Удар» будет принимать участие во внеочередных парламентских выборах.

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Об этом мэр столицы сообщил в своем видеообращении на странице в Facebook. При этом он предложил Михеилу Саакашвили «объединить усилия ради быстрых и эффективных изменений» и стать председателем партии «Удар».

"Я видел сегодня обращение Саакашвили, политической силе которого создали препятствия для участия в выборах. Поэтому я готов подставить свое политическое плечо. Убежден, такой наш союз удвоит усилия ради перемен в стране. И вместе у нас есть план изменений и люди, которые способны их воплотить", - сказал он.

Кличко отметил, что поддерживает «шаги эффективного реформирования» нового президента и евроатлантический курс государства.

Политик заявил, что остается мэром столицы, чтобы "изменения стали реальностью".