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Кличко: "Удар" идет на выборы, а Саакашвили я предлагаю стать главой партии (видео)

22:07, 04 июня 2019
Выборы 2019
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Кличко предлагает Саакашвили "объединить усилия" / фото kiev.klichko.org

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Об этом мэр столицы сообщил в своем видеообращении на странице в Facebook. При этом он предложил Михеилу Саакашвили «объединить усилия ради быстрых и эффективных изменений» и стать председателем партии «Удар».

"Я видел сегодня обращение Саакашвили, политической силе которого создали препятствия для участия в выборах. Поэтому я готов подставить свое политическое плечо. Убежден, такой наш союз удвоит усилия ради перемен в стране. И вместе у нас есть план изменений и люди, которые способны их воплотить", - сказал он.

Кличко отметил, что поддерживает «шаги эффективного реформирования» нового президента и евроатлантический курс государства.

Политик заявил, что остается мэром столицы, чтобы "изменения стали реальностью".

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Теги: #Виталий Кличко#Михеил Саакашвилипогода в Киеве