Кличко: "Удар" идет на выборы, а Саакашвили я предлагаю стать главой партии (видео)
Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что его политсила «Удар» будет принимать участие во внеочередных парламентских выборах.
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Об этом мэр столицы сообщил в своем видеообращении на странице в Facebook. При этом он предложил Михеилу Саакашвили «объединить усилия ради быстрых и эффективных изменений» и стать председателем партии «Удар».
"Я видел сегодня обращение Саакашвили, политической силе которого создали препятствия для участия в выборах. Поэтому я готов подставить свое политическое плечо. Убежден, такой наш союз удвоит усилия ради перемен в стране. И вместе у нас есть план изменений и люди, которые способны их воплотить", - сказал он.
Кличко отметил, что поддерживает «шаги эффективного реформирования» нового президента и евроатлантический курс государства.
Политик заявил, что остается мэром столицы, чтобы "изменения стали реальностью".