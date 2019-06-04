Столтенберг анонсировал проведение совместных учений ВМС Украины и стран - членов НАТО

Генсек Альянса напомнил, что уже согласован дополнительный пакет мер по поддержке Украины в регионе Черного моря.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что в июле в Черном море пройдут совместные учения Военно-морских сил Украины и стран-членов Альянса.

Об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня в Брюсселе.

"В ответ на незаконные действия России НАТО увеличило свое присутствие в Черном море благодаря большему количеству судов и самолетов, и мы усилили сотрудничество с нашими партнерами в регионе, Украиной и Грузией", - сказал Столтенберг.

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Также он отметил, что Альянс внимательно следит за ситуацией в регионе Черного моря. "В апреле министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали пакет дополнительных мер, включая дополнительную подготовку военно-морских сил и сил вашей береговой охраны, большее военно-морское присутствие наряду с визитами в порты и учениями, а также по обмену информацией", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что уже проходили регулярные учения и визиты в порты, в том числе, кораблей из постоянных военно-морских групп НАТО и других кораблей Альянса. "И в июле мы будем проводить больше учений в Черном море вместе с Украиной", - заявил Столтенберг.