Замминистра обороны Павловский уходит с военной службы

Игорь Павловский намерен пройти военно-врачебную комиссию с целью определения степени годности к прохождению военной службы.

Заместитель министра обороны Игорь Павловский подал рапорт для прохождения военно-врачебной комиссии с последующим принятием решения об увольнении с военной службы.

Об этом говорится в сообщении Минобороны в Facebook.

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"Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский подал рапорт для прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени годности к прохождению военной службы, с последующим принятием решения об увольнении с военной службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рапорт подан во исполнение требований Закона «О национальной безопасности Украины», Указа президента «О Стратегическом оборонном бюллетене Украины», где определены принципы внедрения демократически-гражданского контроля над Вооруженными силами Украины.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представление об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.