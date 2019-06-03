Экс-президент заверил, что будет работать ради решения тех проблем, которые существуют в Украине.

Бывший президент Украины Леонид Кучма объяснил, почему возвращается в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге Кучма сказал: "Я в это время не мог не согласиться с таким предложением, потому что, действительно, страна переживает не самые легкие времена в своей истории... Тем более, я всегда привык в своей жизни принимать решения, выполнять их и отвечать. Вот сегодняшняя встреча у президента страны показывает, что у меня есть такая возможность и в той группе, которая сегодня создана, в "нормандском формате" сделать свой вклад".

По словам Кучмы, он будет работать ради решения тех проблем, которые сегодня существуют в Украине.

Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский встретился с членами украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и представил им их руководителя Кучму.

Участники встречи обсудили перспективы активизации переговорного процесса и необходимые шаги для этого.

"Мы обменялись мнениями, что в первую очередь надо делать. Проблема безопасности - один из главных вопросов", - сказал Кучма. По его словам, уже есть предложения, которые могут помочь активизировать Минский процесс.

Как сообщал УНИАН, Кучма был назначен официальным представителем Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе 2 февраля 2015 года. 2 октября 2018 года он прекратил участие в работе этой группы.

Сегодня, 3 июня, Зеленский сообщил, что 5 июня в Минске состоится заседание ТКГ с участием Кучмы.