"Ключ от мира – в одних руках": Вакарчук объяснил, почему "за день" нельзя завершить войну на Донбассе

Минский и нормандский форматы, по мнению лидера партии Голос, были созданы, чтобы Украина выиграла время.

Святослав Вакарчук уверен, что войну на Донбассе не закончить за один день.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV.

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«Тот политик, который скажет, что знает, как закончить войну за один день, или врет, или лукавит, поскольку ключ от мира находится в одних руках, он находится в Кремле. Они за один день могут своим решением деоккупировать нашу территорию, дать контроль над границей, если только они захотят. Но поскольку такой политической воли нет – то все, что нам остается делать, это становиться сильнее каждый день», – заявил Вакарчук.

А минский и нормандский форматы, по мнению лидера партии Голос, были созданы, чтобы Украина выиграла время.

«Это время нам нужно для того, чтобы мы стали сильнее, чтобы армия стала сильнее, чтобы страна внутри стала успешнее. Поэтому я считаю, что миссия этих форматов является не в окончании войны, а в том, что это дает нам шанс выиграть время», – добавил он.