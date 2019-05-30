Вакарчук: решение идти в парламент я принял быстро и мы не будем "просто там сидеть"

Вакарчук заявил, что его партия намерена побороться за посты в исполнительной власти.

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук быстро принял решение идти на парламентские выборы.

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Об этом Святослав Вакарчук заявил в интервью изданию «Liga.net».

«Моя основная миссия - изменить страну, уничтожить старую политику и создать новую. А самое эффективное место для этого - Верховная Рада. Решение идти в парламент я принял быстро», – сказал Вакарчук.

При этом музыкант отметил, что партия «Голос» намерена также пополнять ряды и исполнительной власти. «Мы не идем в парламент, чтобы просто там сидеть. Мы готовы идти в исполнительную власть. Это касается и меня. Но основной своей задачей я вижу развитие партии, создание сети людей. Впереди местные выборы, которые не менее важны. Моя миссия на этом этапе - объединять, вдохновлять людей и продолжать это делать как рядовой депутат. Я буду добросовестно выполнять функции, в том числе в комитетах Рады», – добавил музыкант.