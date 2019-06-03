"Чтобы это было экономически выгодно": у Зеленского рассказали о возможных локациях для переезда АП

По словам пресс-секретаря президента, по этому вопросу ведутся подсчеты, чтобы это было экономически выгодно.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявляет, что сейчас рассматриваются несколько локаций, куда могла бы переехать Администрация главы государства. Читайте такжеВ АП рассказали, зачем Пинчук приезжал на встречу с Зеленским Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на брифинге «Администрация президента, возможно, будет переезжать», - сказала пресс-секретарь. По ее словам, в настоящее время рассматриваются несколько вариантов. «Но все это должно быть правильно просчитано, чтобы это было экономически выгодно ... Поэтому эти вопросы рассматриваются ... И мы увидим, куда мы сможем переехать», - добавила она.

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