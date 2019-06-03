"Чтобы это было экономически выгодно": у Зеленского рассказали о возможных локациях для переезда АП
18:13, 03 июня 2019Политика
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По словам пресс-секретаря президента, по этому вопросу ведутся подсчеты, чтобы это было экономически выгодно.
По ее словам, в настоящее время рассматриваются несколько вариантов / Фото УНИАН
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявляет, что сейчас рассматриваются несколько локаций, куда могла бы переехать Администрация главы государства.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на брифинге
«Администрация президента, возможно, будет переезжать», - сказала пресс-секретарь.
По ее словам, в настоящее время рассматриваются несколько вариантов.
«Но все это должно быть правильно просчитано, чтобы это было экономически выгодно ... Поэтому эти вопросы рассматриваются ... И мы увидим, куда мы сможем переехать», - добавила она.
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