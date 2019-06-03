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"Чтобы это было экономически выгодно": у Зеленского рассказали о возможных локациях для переезда АП

18:13, 03 июня 2019
Политика
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По ее словам, в настоящее время рассматриваются несколько вариантов / Фото УНИАН

 Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявляет, что сейчас рассматриваются несколько локаций, куда могла бы переехать Администрация главы государства.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на брифинге

«Администрация президента, возможно, будет переезжать», - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, в настоящее время рассматриваются несколько вариантов.

«Но все это должно быть правильно просчитано, чтобы это было экономически выгодно ... Поэтому эти вопросы рассматриваются ... И мы увидим, куда мы сможем переехать», - добавила она.

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Теги: #президент#Владимир Зеленскийпогода в Киеве