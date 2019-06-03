У Зеленского пообещали большую пресс-конференцию после 100 дней его президентства

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Президент Украины Владимир Зеленский может провести большую пресс-конференцию, когда будут наработаны результаты на посту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила во время брифинга.

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«Вы можете рассчитывать на большую конференцию, когда будет сто дней президентства. Потому что уже будут наработаны какие-то определенные результаты», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель на должность своего пресс-секретаря.

Мендель заявила, что не исключает проведение ежедневных брифингов, чтобы доносить позицию главы государства по актуальным вопросам.