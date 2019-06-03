"Никто территорией и суверенитетом торговать не собирается": Зеленский заявил о новых решениях и предложениях по Донбассу

Глава государства обозначил свою позицию по поводу переговорного процесса, который проходит в Минске с целью урегулирования ситуации на Донбассе.

У Украины есть конкретные предложения и новые решения по переговорам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске, но никто не собирается торговать территориями и суверенитетом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с бывшим главой государства Леонидом Кучмой, который снова будет представителем Украины в ТКГ.

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«У нас есть действительно очень конкретные предложения, новые решения, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Леонид Кучма возглавлял украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске с 2 февраля 2015 года. 2 октября 2018 года он заявил, что из-за "критического возраста" оставляет эту "волонтерскую" работу.

С 22 ноября Кучму на этом посту сменил бывший премьерминистр Украины Евгений Марчук.