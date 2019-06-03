Переговоры в Минске возобновят, представителем Украины снова станет Кучма (видео)
13:38, 03 июня 2019Война
1030 0
Кучма стал официальным представителем Украины в ТКГ 2 февраля 2015 года, а в начале октября 2018 года ушел с этой должности.
Кучма опять будет представителем Украины на переговорах в Минске / фото УНИАН
Бывший президент Украины Леонид Кучма возвращается в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе.
Читайте такжеВ ТКГ по Донбассу готовятся объявить "пасхальное" перемирие
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на совместном с Кучмой брифинге.
По его словам, 5 июня состоится заседание ТКГ во главе с Кучмой.
Как сообщал УНИАН, Кучма стал официальным представителем Украины в ТКГ 2 февраля 2015 года. В начале октября 2018 года он ушел с этой должности. В последний раз он принял участие в заседании группы в Минске 2 октября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter