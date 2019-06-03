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Переговоры в Минске возобновят, представителем Украины снова станет Кучма (видео)

13:38, 03 июня 2019
Война
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Кучма опять будет представителем Украины на переговорах в Минске / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на совместном с Кучмой брифинге.

По его словам, 5 июня состоится заседание ТКГ во главе с Кучмой.

Как сообщал УНИАН, Кучма стал официальным представителем Украины в ТКГ 2 февраля 2015 года. В начале октября 2018 года он ушел с этой должности. В последний раз он принял участие в заседании группы в Минске 2 октября.

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Теги: #Минск#Кучма#переговори#Донбас