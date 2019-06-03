Декларации сотрудников СБУ останутся засекреченными - Баканов

Руководство СБУ не может обнародовать свои декларации для общественности, поскольку это запрещено законом.

Декларации сотрудников Службы безопасности Украины останутся закрытыми для общественности.

Читайте такжеЗеленский поставил руководству СБУ задачу бороться с коррупцией – Баканов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя СБУ, который временно исполняет обязанности председателя, Иван Баканов на брифинге, отвечая на вопрос об открытии деклараций руководства спецслужбы.

«Это не простой вопрос. Согласно закону я не должен подавать декларацию. Если будут изменения, то я её подам. Я пытался опубликовать свою декларацию, но мне объяснили, что в спецслужбе работают люди, которые непосредственно сталкиваются с врагом каждый день. И если они будут публиковать декларации, то об их имуществе и составе семьи узнают враги», - отметил он.

Вместе с тем Баканов добавил, что надеется, что свою декларацию он опубликует.

Как известно, декларации работников СБУ были засекречены при прежнем руководстве спецслужбой. Представители общественности безуспешно пытались через суд заставить СБУ раскрыть хотя бы декларации своего руководящего состава.

Напомним, в 2017 году Окружной административный суд Киева после 5 месяцев промедления вынес решение по иску Центра противодействия коррупции в СБУ в связи с засекречиванием деклараций руководства спецслужбы и полностью отклонил все требования общественной организации.