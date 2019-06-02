Госдума РФ ищет, кто ей посчитает "убытки Крыма от Украины"

Оккупанты предварительно готовы потратить на "исследование" более 150 тысяч долларов.

На российском сайте госзакупок размещен тендер на выполнение так называемого исследования для "оценки ущерба", причиненного Крыму с 1991 по 2014 год, когда ныне аннексированный полуостров находился под контролем Украины.

Как пишет сайт "Крым.Реалии", начальная стоимость исследования – 10 миллионов российских рублей (более 150 тысяч долларов).

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Заказчиком исследования является Государственная дума России, которая хочет увидеть сравнение социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни Крыма в период СССР, в составе Украины и в составе России.

Указывается, что исполнителя должны выбрать 11 июля по итогам конкурса.

Как сообщал УНИАН, в Госдуме РФ оценили "экономические потери Крыма", якобы нанесенные полуострову за время пребывания в составе Украины, в более 1,5 триллиона рублей (около 23 миллиардов долларов).