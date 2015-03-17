В оккупированном Крыму почитателем Шевченко заинтересовался Центр борьбы с экстремизмом

Об этом информагентству QHA сообщила представитель Крымской полевой миссии по правам человека.

Она отметила, что беседа с Шукурджиевым в управлении по противодействию экстремизму МВД РФ (Центр «Э») в Симферополе длилась больше часа.

Ему вынесли предупреждение, активист отказался его подписывать.

Напомним, беседа с активистом в Центре «Э» началась в 15-00. Вместе с Вельдаром находились представители миссии по правам человека.

Читайте такжеКрым за год превратился в полуостров страха - омбудсманНапомним, в Железнодорожном районном суде 12 марта рассматривалось дело участников и организатора акции ко дню рождения украинского писателя Тараса Шевченко, проходившей в Симферополе 9 марта.

Первым состоялось заседание по делу участника акции Вельдара Шукурджиева. Суд признал его виновным в совершении правонарушения в части 5 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ и приговорил его к 40 часам исправительных работ (на протяжении 10 дней по 4 часа) по месту жительства в центральном районе Симферополя.