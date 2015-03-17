Политолог назвал странным совпадение позиций Кремля, Тимошенко и Ляшко по Донбассу

Об этом заявил политолог Тарас Березовец, комментируя итоги голосования за внесение изменений в закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", сообщает Цензор.нет.

Эксперт напомнил, что фракции Ляшко и Тимошенко заранее декларировали свою позицию, что они не собираются поддерживать внесение упомянутых изменений.

"В равной мере это касается фракции Оппозиционного блока", - добавил он.

Читайте такжеВР определила районы Донбасса, в которых вводится особый порядок местного самоуправленияПри этом политолог назвал весьма странным тот факт, что позиция этих фракций зеркально совпала с позицией, ранее озвученной МИД России, который также выступает против проведения на этих территориях местных выборов согласно нормам украинского законодательства.

"Я далек от мысли, что эти фракции работают в интересах России, но, как минимум, такое голосование можно назвать политической близорукостью, поскольку аргументы, которые использовали лидеры "Батькивщины" и Радикальной партии, обосновывая свое намерение не поддерживать документ, не имеют ничего общего с реальностью. Такая позиция могла привести к срыву Минских соглашений и, как результат - к эскалации военного конфликта на Донбассе", - сказал Тарас Березовец.

По мнению эксперта, такая позиция "дискредитирует лидеров этих политических сил".