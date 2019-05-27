Холодницкий согласовал новое обвинение по делу Труханова, сумма убытков уменьшена вдвое

Сумма ущерба, причиненного бюджету Одессы, уменьшена со 185 млн грн почти до 92,66 млн грн.

Заместитель Генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий согласовал обновленное обвинение по делу о покупке завода «Краян», в котором фигурирует городской председатель Одессы Геннадий Труханов.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба САП.

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В частности, речь идет об уголовном производстве по обвинению действующего городского председателя и других граждан в завладении крупной суммой при покупке здания бывшего завода.

Как отмечается, во исполнение требований ст. 341 УПК Украины после тщательного изучения доказательств (документов, показаний свидетелей и обвиняемых), которые были исследованы в Малиновском районном суде Одессы, согласованы изменения в обвинительном акте.

В пресс-службе добавили, что изменение обвинения не касается правовой квалификации действий обвиняемых. Вместе с тем, с учетом исследованных доказательств, прокурорами изменены фактические обстоятельства, при которых соучастники совершили правонарушения.

Как уточняется, изменена сумма средств городского бюджета, которой соучастники завладели, реализуя план купли-продажи зданий «Краян» по завышенной цене. Сумма уменьшена со 185 млн грн почти до 92,66 млн грн.

«Более подробно мотивы принятия такого решения прокурорами и суть измененного обвинения будет пояснены общественности во время оглашения в суде нового обвинительного акта», - говорится в сообщении.

Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 31 мая.

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Как сообщал УНИАН, Труханов и другие должностные лица обвиняются в завладении средствами городского бюджета при покупке горсоветом по заведомо завышенной стоимости здания, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс обанкротившегося завода «Краян». В сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел за 185 млн грн здание завода у частной компании, которая в начале того самого года заплатила за этот комплекс на аукционе 11,5 млн грн.

14 ноября Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело по существу.

На скамье подсудимых - Труханов, вице-мэр Павел Вугельман, председатель постоянной комиссии по коммунальной собственности горсовета Василий Шкрябай, председатель муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и его заместитель Владимир Радионов, директора ООО «элит Девелопмент» (продавец админздания) Петр Загодиренко, ООО «Valton Group» Игорь Кравченко и предприятия «Брокбизнесконсалт» (оценщик) Галина Богданова.

26 марта 2019 года в САП заявили, что Одесский горсовет до сих пор не вернул в бюджет 95 млн грн, переплаченных за покупку завода, которые должны были поступить почти год назад.

8 апреля Труханов отказался в суде отвечать на вопросы обвинения, 9 апреля аналогично поступил свидетель - бывший нардеп Александр Дубовой. Он заявил, что не знаком ни с кем из обвиняемых, и отказался отвечать почти на все вопросы, в том числе знаком ли с известным бизнесменом Владимиром Галантерником, которого связывают с Трухановым.

Также в суде допросили свидетеля, отрицавшего свое отношение к предприятию, которое вошло в состав «Девелопмент элит» с уставным капиталом в виде помещения «Краян». В документах он значится одним из учредителей предприятия, но опровергает это и заявляет, что на ряде документов его подпись подделана.

24 апреля заместитель генпрокурора Украины - руководитель САП Холодницкий заявил, что ему требуется время на согласование нового обвинения.