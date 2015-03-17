Румыния поддержит предоставление Украине безвизового режима на саммите в Риге

Об этом заявил президент Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве.

Читайте такжеРумыния готова помогать Украине в подготовке к вступлению в ЕС и НАТО

"Мы договорились, что Румыния поддержит позицию о предоставлении безвизового режима во время рижского саммита в мае. И я благодарен президенту Румынии за ряд инициатив по Восточному партнерству", - сказал Петр Порошенко.