Румыния поддержит предоставление Украине безвизового режима на саммите в Риге

15:28, 17 марта 2015
Политика
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Румыния поддержит предоставление Украине безвизового режима с Евросоюзом во время саммита Восточного партнерства в мае в Риге.

Румыния поддержит предоставление Украине безвизового режима / Фото УНИАН

Об этом заявил президент Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве.

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"Мы договорились, что Румыния поддержит позицию о предоставлении безвизового режима во время рижского саммита в мае. И я благодарен президенту Румынии за ряд инициатив по Восточному партнерству", - сказал Петр Порошенко.

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