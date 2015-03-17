Румыния поддержит предоставление Украине безвизового режима на саммите в Риге
15:28, 17 марта 2015Политика
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Румыния поддержит предоставление Украине безвизового режима с Евросоюзом во время саммита Восточного партнерства в мае в Риге.
Румыния поддержит предоставление Украине безвизового режима / Фото УНИАН
Об этом заявил президент Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве.
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"Мы договорились, что Румыния поддержит позицию о предоставлении безвизового режима во время рижского саммита в мае. И я благодарен президенту Румынии за ряд инициатив по Восточному партнерству", - сказал Петр Порошенко.
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