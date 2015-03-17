Украина решила помочь Румынии разморозить Приднестровский конфликт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Вернером Йоханнисом, который находится в нашей стране с официальным визитом.

"Мы пришли к согласию и относительно необходимости существенной модернизации системы безопасности в Черноморском регионе. Отдельное внимание мы уделили событиям в Республике Молдова, в частности в ее Приднестровском регионе, и договорились о координации наших действий по Приднестровью для того, чтобы способствовать размораживанию конфликта и помочь суверенной и независимой Молдове восстановить свою территориальную целостность и реинтегрировать Приднестровский регион", - сказал он.

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Тем временем, президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что встретится с лидерами фракций парламента и выразил надежду, что будет принято положительное решение относительно изменений в закон об особенностях местного самоуправления для некоторых территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, сегодняшнее заседание парламента не началось вовремя, поскольку у коалиции нет согласованной позиции по вопросу особого статуса территорий в зоне боевых действий.