Зарегистрировались 9 кандидатов в мэры Киева

Киевская городская территориальная избирательная комиссия в первый день избирательной кампании зарегистрировала уже девять заявлений от лиц о намерении баллотироваться на должность Киевского городского председателя.

Об этом УНИАН сообщил секретарь КГТИК Юрий ЛОЗОВСКИЙ.

По его словам, это самовыдвиженцы, среди которых уже известные по предыдущим избирательным кампаниям в Киеве Любовь ХАЛЕЦКАЯ и Вадим ГЛАДЧУК. Другие 7 заявлений получены от лиц, которые раньше не баллотировались.

Согласно информации Ю.ЛОЗОВСКОГО, также в комиссию поступили три сообщения о проведении партийных конференций по выдвижению кандидатов в депутаты Киевсовета и на должность Киевского городского председателя – от УРП «Свободы», от Зеленой партии и от «Райдуги». Он отметил, что теризбирком, в соответствии с законодательством, должен быть проинформирован о проведении этих конференций за 5 дней.

Поданные заявления должны быть рассмотрены в КГТИК в течение пяты дней. Уже в пятницу, как сообщил Ю.ЛОЗОВСКИЙ, состоится заседание теризбиркома, на котором будут рассмотрены документы от лиц, которые намерены баллотироваться, и будет принято решение, кому из них выдавать подписные листы, а кому – нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 марта, началась официальная кампания выборов Киевского городского председателя и депутатов Киевсовета.

Выдвижение кандидатов в мэры и в Киевсовет начинается с 26 марта и заканчивается 15 апреля. Создание избирательных участков должно завершиться до 4 апреля.

Сами выборы будут проходить 25 мая с 7.00 до 22.00.