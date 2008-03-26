Журналистам запретили задавать вопросы Черновецкому

Сегодня в Киевской горгосадминистрации во время брифинга с участием мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и его заместителей журналистам запретили задавать вопросы городскому председателю.

Как передает корреспондент УНИАН, после произнесения заключительного слова Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его заместители, за исключением Виталия ЖУРАВСКОГО и секретаря горсовета Олеся ДОВГОГО, покинули зал.

Представители СМИ пытались задать вопрос Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ, однако охрана грубо отталкивала их, пока Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не вышел из Колонного зала мэрии, где проходил брифинг.

На вопросы журналистов отвечали только В.ЖУРАВСКИЙ и О.ДОВГИЙ.