Богдан о возможном референдуме по мирным соглашениям с РФ: политики думают не так, как народ

По словам главы АП, путем проведения референдума следует выяснить, "о чем думают украинцы, а не разделять их".

Глава Администрации президента Андрей Богдан пояснил, что именно имел в виду, заявляя о возможности проведении властями Украины референдума относительно мирных соглашений с Россией.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть", передает ТСН.

Читайте такжеЗеленский отрицает возможность переговоров с Россией (видео)

"Вообще наша концепция избирательной кампании, деятельности нашей политической силы – не бояться людей, спрашивать их мнение. Почему политики, которые работают на политическом олимпе, они думают, что они самые умные и они могут принимать те или иные решения за народ, не спрашивая мнения. Форма проведения – и их очень много. Это может быть и опрос, и социология, и какие-то предусмотренные законом возможности", – отметил Богдан.

По его словам, проведение опроса населения по тем или иным болезненным вопросам является нормальной практикой в цивилизованных странах.

Глава АП заверил, что новая власть хочет понять, "о чем думает население, что думают украинцы, а не разделять их".

"Возможно, народ думает совсем иначе. Честно, совершенно откровенно вам говорю – наша избирательная кампания доказала, что политики думают не так, как народ, что политики замкнуты в своем круге общения и их мнения отражают лишь их взгляды. А украинцы очень часто думают совсем иначе. Поэтому не надо стыдиться, не надо делать из себя умного, а выйти к населению, выйти к украинцам и спросить, что думаете вы. Это очень важно", – сказал Богдан.

Он добавил, что всегда лучше спросить у населения, с чем оно соглашается. Если же, заметил Богдан, украинцы не согласятся с определенными вопросами в этих возможных договоренностях, то, возможно, не надо подписывать те или иные соглашения.

Как сообщал УНИАН, 21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопрос о заключении мирных договоренностей с Россией.