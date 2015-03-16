На пути в Германию Порошенко встретил митинг

Представители профсоюза работников государственного предприятия «Зал официальных делегаций» Бориспольского аэропорта вручили Президенту документы относительно возможного хищения госимущества предприятия.

Об этом сообщает вице-президент профсоюза ассоциации летного состава гражданской авиации (ПАЛС ГА) Украины Вениамин Тимошенко в своем Facebook.

Ранее, 25 февраля началась первая в истории Украины легальная забастовка на государственном транспортном предприятии «Зал официальных делегаций». Его независимый профсоюз и работники требуют прекратить незаконные увольнения, восстановить на работе людей и положить конец произволу.

По словам представителей предприятия, в настоящее время уже сокращено 42 работника. «На место уволенных сразу же набирают «своих», заработанные средства предприятия почему-то перечисляются на счета очень сомнительной финансовой структуры, и таким образом, «еще недавно прибыльное предприятие хотят довести до искусственного банкротства»,- подчеркивают представители профсоюза.

Справка. Государственное предприятие "Зал официальных делегаций" относится к компетенции Государственного управления делами (ГУД) - специального государственного органа по материально-техническому, социально-бытовому и другому обеспечению деятельности Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины, других государственных органов.