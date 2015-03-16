Печерский суд арестовал имущество крымской "власти" на 1,2 миллиарда гривень
Печерский районный суд города Киева наложил арест на недвижимое и движимое имущество депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, а также самопровозглашенных руководителей незаконно сформированных органов власти автономии Сергея Аксенова и Владимира Константинова.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
"Всего арестовано 67 транспортных средств, почти 70 жилых и нежилых помещений и другое имущество, которое находится в том числе на территории материковой части Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ориентировочная стоимость арестованного имущества составляет 1 млрд 200 млн грн.
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В пресс-службе напомнили, что следователями ГПУ расследуются уголовные дела в отношении депутатов Верховной Рады Крыма, а также самопровозглашенных руководителей незаконной "власти", которые подозреваются в соучастии насильственной смены конституционного строя, соучастии в изменении границ Украины в нарушение порядка, предусмотренного Конституцией и законами Украины, а также публичных призывы к совершению таких действий, в совершении государственной измены, в участии в преступлениях, совершаемых преступной организацией.
За вышеуказанные преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.
Как сообщал УНИАН, в марте прошлого года в результате непризнанного миром референдума, прошедшего в Автономной Республике Крым, Кремль включил полуостров в состав Российской Федерации. По оценкам правительства, предварительная сумма ущерба от такой аннексии - 1 триллион 80 миллиардов гривень.