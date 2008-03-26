Запорожского чиновника облили фекалиями (фото)

15:17, 26 марта 2008
Политика
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Заседание было сорвано

Во вторник на заседании координационного совета по патриотическому воспитанию молодежи Запорожской ОГА начальника запорожского областного управления по делам молодежи и спорта Запорожской облгосадминистрации Игоря Мещана облили коровьими фекалиями, сообщает Украинская правда.

Хулигана быстро вывели из зала. После этого инцидента заседание было сорвано.

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