Запорожского чиновника облили фекалиями (фото)
15:17, 26 марта 2008Политика
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Заседание было сорвано
Во вторник на заседании координационного совета по патриотическому воспитанию молодежи Запорожской ОГА начальника запорожского областного управления по делам молодежи и спорта Запорожской облгосадминистрации Игоря Мещана облили коровьими фекалиями, сообщает Украинская правда.
|Фото ЖЖ-сообщества Запорожья
Хулигана быстро вывели из зала. После этого инцидента заседание было сорвано.
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