Гройсман заявил, что Киев не собирается наделять Донбасс особыми полномочиями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге после Согласительного совета председателей фракций и парламентских комитетов.

Гройсман отметил, что на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть ряд законов, связанных с исполнением Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины, а также относительно обороноспособности страны.

Говоря о президентских законодательных инициативах, направленных на выполнение Минских соглашений, спикер отметил, что “иногда в прессе звучит, что эти законы предусматривают некий особый статус”.

“Я думаю, что это ошибка, поскольку ни одного слова в любом законе, который внесен или принят парламентом, никакого особого статуса не предусматривается для отдельных территорий Луганской и Донецкой областей”, - сказал он.

По словам Гройсмана, законопроектами предусмотрено, что будет определено линии разграничения территорий, на которых после прекращения огня, отвода войск и т.д., будут проведены местные выборы, которые будут признаны мировым сообществом и будут отвечать критериям открытости, публичности и демократии.

“Ни одного вопроса об особом статусе территорий, наделении какими-то отдельными полномочиями сегодня речь не идет”, - сказал спикер.

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Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменения в статью 10 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

«Предусмотренный этим Законом особый порядок деятельности органов местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей реализуется исключительно органами местного самоуправления, избранных на внеочередных выборах, назначенных и проведенных в соответствии с Конституции Украины, этого и других законов Украины», - отмечается в законопроекте.

Согласно документу, демократические выборы должны быть проведены после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины и в условиях недопущения незаконного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны незаконных вооруженных формирований.

Также президент внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об определении отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления.

«В отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей, в которых в соответствии с Законом Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" временно вводится особый порядок местного самоуправления, относятся районы или их части, города, поселки и села, которые находятся на территориях, которые расположены между государственной границей Украины с Российской Федерацией, урезом воды Азовского моря и линией, которая определена приложением к этой Постановления, что соответствует Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года», - говорится в проекте документа.