Пешком из дома и с бутылкой воды: как прошла инаугурация Зеленского - видео из-за кулис

В сети команда президента опубликовала видео из-за кулис инаугурации.

Команда Владимира Зеленского опубликовала видео из-за кулис инаугурации президента.

Читайте такжеСайт президента зачистили от информации о Порошенко

Новый президент Украины шел на инаугурацию пешком из дома в Мариинском парке, где у него есть квартира, в сопровождении охраны и с бутылкой воды. Его сопровождала первая леди Елена Зеленская.

"Пока все идет правильно", - говорит Зеленский в кадре.

Затем, президент принял присягу и отправился пешком в Администрацию президента. Также в видео показали кабинет президента, где он провел первое совещание.

«Ждите следующие выпуски, чтобы узнать - как быть президентом и оставаться человеком», - говорится в комментарии к видео.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва. После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.