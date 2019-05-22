Пешком из дома и с бутылкой воды: как прошла инаугурация Зеленского - видео из-за кулис
Команда Владимира Зеленского опубликовала видео из-за кулис инаугурации президента.
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Новый президент Украины шел на инаугурацию пешком из дома в Мариинском парке, где у него есть квартира, в сопровождении охраны и с бутылкой воды. Его сопровождала первая леди Елена Зеленская.
"Пока все идет правильно", - говорит Зеленский в кадре.
Затем, президент принял присягу и отправился пешком в Администрацию президента. Также в видео показали кабинет президента, где он провел первое совещание.
«Ждите следующие выпуски, чтобы узнать - как быть президентом и оставаться человеком», - говорится в комментарии к видео.
Как сообщал УНИАН, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва. После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.