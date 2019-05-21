Стало известно, когда трибунал ООН огласит решение по освобождению Россией украинских моряков

Украинская сторона просит Трибунал применить временные меры, которые заключаются в немедленном освобождении Россией 24-х украинских моряков и возвращении их домой.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая в 12:00 (13:00 по киевскому времени) огласит решение относительно просьбы Украины обязать Россию освободить захваченных украинских моряков и суда.

Об этом говорится в сообщении на сайте Трибунала.

"Международный трибунал по морскому праву вынесет свой приказ по делу, касающемуся задержания трех украинских судов (Украина против Российской Федерации), о временных мерах в субботу, 25 мая в 12:00", - говорится в сообщении.

В частности, на открытом заседании приказ суда зачитает председатель Трибунала ООН Пак Чжин Хён.

Читайте такжеЕС отреагировал на решение "суда" РФ по пленным морякам и напомнил о санкциях

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и трех судов.

В иске подчеркивается, что захват и удержание судов и членов их экипажей грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. Также в иске высказывается требование немедленно вернуть украинских моряков на родину.

10 мая заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая представляет позицию Украины в Международном трибунале ООН по морскому праву, призвала применить временные меры и обязать Россию освободить украинских военнопленных моряков и суда. Украинская сторона заявила, что захватом украинских моряков Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и международное обычное право. Украина также просит Трибунал ООН обязать РФ прекратить уголовные преследования украинских моряков.