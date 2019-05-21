Полторак после встречи с Зеленским решил пока не уходить с должности министра обороны
Министр обороны Украины Степан Полторак, который написал рапорт на увольнение, заявил, что будет исполнять обязанности главы оборонного ведомства до решения Верховной Рады о его увольнении с должности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Полторак сообщил журналистам возле здания Администрации президента.
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«Я буду работать, исполнять свои обязанности, пока Верховная Рада не примет решение (о его освобождении - УНИАН). Потому что тогда, когда страна находится в состоянии войны, это очень опасно - оставлять Вооруженные силы без координации системы управления, без руководства», - заявил он.
Полторак отметил, что принял для себя решение подать в отставку и сказал об этом новому президенту, после чего подал соответствующий рапорт.
Как сообщал УНИАН, 6 мая Полторак выразил готовность доложить новому президенту Владимиру Зеленскому о состоянии Вооруженных сил Украины и проведенных реформах в оборонной сфере.
20 мая Полторак направил Зеленскому рапорт об отставке с занимаемой должности.