Полторак после встречи с Зеленским решил пока не уходить с должности министра обороны

По словам Полторака, очень опасно для страны оставлять Вооруженные силы без координации системы управления.

Министр обороны Украины Степан Полторак, который написал рапорт на увольнение, заявил, что будет исполнять обязанности главы оборонного ведомства до решения Верховной Рады о его увольнении с должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Полторак сообщил журналистам возле здания Администрации президента.

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«Я буду работать, исполнять свои обязанности, пока Верховная Рада не примет решение (о его освобождении - УНИАН). Потому что тогда, когда страна находится в состоянии войны, это очень опасно - оставлять Вооруженные силы без координации системы управления, без руководства», - заявил он.

Полторак отметил, что принял для себя решение подать в отставку и сказал об этом новому президенту, после чего подал соответствующий рапорт.

Как сообщал УНИАН, 6 мая Полторак выразил готовность доложить новому президенту Владимиру Зеленскому о состоянии Вооруженных сил Украины и проведенных реформах в оборонной сфере.

20 мая Полторак направил Зеленскому рапорт об отставке с занимаемой должности.