"Порошенко будет сидеть" - вернувшийся в Украину экс-замглавы АП Портнов

Портнов намерен уже завтра начать подачу заявлений в НАБУ и ГБР о якобы совершенных преступлениях Петром Порошенко.

Бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, который сегодня вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия, намерен с завтрашнего дня начать подачу заявлений в НАБУ и ГБР о якобы совершенных преступлениях Петром Порошенко и людьми из его окружения.

Об этом он рассказал в интервью «Стране».

«В главном фокусе, как говорит экс-замглавы АП, те злоупотребления, которые вызывали наибольший резонанс в обществе. Это хищения в армии, история с оборонным заказом завода "Кузня на Рыбальском" и продажи этого актива за 300 миллионов долларов, а также панамские оффшоры пятого президента», - говорится в сообщении.

Портнов считает, что украинские суды удовлетворят ходатайства прокуроров о взятии под стражу Порошенко. При этом он также считает необходимым обеспечение ареста имущества уходящего президента и его активов, в том числе в оффшорной юрисдикции.

Отмечается, что для этого команда Портнова уже провела подготовительную работу и консультации в Панаме и Великобритании.

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По словам Портнова, в первую очередь уголовное преследование грозит главе фракции БПП в парламенте Артуру Герасимову, главе фракции "Народного Фронта" Максиму Бурбаку, бывшему замглавы Администрации президента Алексею Филатову, нардепу Сергею Пашинскому и коммерсантам-чиновникам из окружения Порошенко.

Комментируя свои отношения с командой нового президента Портнов говорит, что не видит себя в системе органов власти при президенте Владимире Зеленском.

Также Портнов считает, что руководители СБУ Василий Грицак и ГПУ Юрий Луценко должны быть отправлены в отставку. А у нового главы государства есть все юридические основания для роспуска Верховной Рады.

Напомним, сегодня Андрей Портнов вернулся в Украину.

Как сообщал УНИАН, в марте 2018 года народный депутат от фракции «Народный фронт» Андрей Левус (в 2014 году занимал должность заместителя председателя Службы безопасности Украины) заявил, что СБУ начала производство в отношении Портнова по статье «государственная измена» после заявления общественной организации «Свободные люди» о «вероятной причастности его к аннексии Крыма».

Депутат отметил, что о вероятной причастности Портнова к оккупации Россией части территории Украины «свидетельствует запись телефонного разговора между советником президента России Глазьевым и председателем Верховной Рады АРК (Владимиром - УНИАН) Константиновым, который был зафиксирован украинской разведкой 1 марта 2014 года».

«Во время разговора Глазьев сообщает о необходимости принятия Верховной Радой АРК постановления, которое подготовил Портнов - украинский юрист, экс-заместитель главы Администрации президента», - написал депутат.

Портнов, в свою очередь, заявил, что подал в Шевченковский районный суд города Киева на СБУ из-за информации о том, что ему инкриминируют государственную измену. «Требую признать недостоверной и опровергнуть распространенную обо мне информацию о якобы государственной измене», - написал Портнов на своей странице в Facebook.