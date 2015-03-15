Украинские посольства прекратили оформление загранпаспортов
Посольства и генеральные консульства Украины за рубежом приостановили прием заявлений для оформления заграничных паспортов.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на веб-сайты ряда иностранных дипломатических учреждений и собственные источники.
В частности, посольство в Венгрии пишет, что прием заявлений прекращен уже сейчас и на неопределенный период; посольство в Польше утверждает, что заявления прекратят в понедельник 16 марта сроком на 1 неделю.
В то же время, источники свидетельствуют, что документы не принимают с пятницы из-за ограничений, введенных со стороны Государственной миграционной службы.
Читайте такжеВ "Борисполе" показали систему биометрического контроля паспортов (фото)"Государственная миграционная служба не принимает от нас данные", - говорит дипломатический источник.
При этом заявления не принимают ни на биометрические, ни на "обычные" паспорта.
Эту информацию подтверждает бывший генконсул Украины в Стамбуле Богдан Яременко. По его данным, прекращение обработки документов было неожиданным для самих дипломатов. "Наши посольства за рубежом прекратили с 13 марта выдавать паспорта (причем в лучших традициях посольства получили соответствующую инструкцию 11 марта)", - отметил он в сообщении в Facebook.
Как сообщалось ранее, начало выдачи биометрических паспортов, которое было запланировано на 5 января, а началось 12 января, сопровождается рядом технических проблем.