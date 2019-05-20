Тимошенко: Рада наработала на досрочные выборы, но она еще должна "сделать свою работу"

Также Юлия Тимошенко подчеркнула, что "Батькивщина" готова сотрудничать с новым президентом Владимиром Зеленским.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко подчеркивает, что возглавляемая ею партия готова к участию в досрочных парламентских выборах.

Об этом говорится в видеообращении Тимошенко, размещенном на ее странице в Facebook.

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"Я приветствую роспуск парламента президентом Украины. Я считаю, что парламент наработал на досрочные выборы, не принимая необходимые для страны законы", - отметила она.

Тимошенко подчеркнула, что ее команда "целиком и полностью" готова к досрочным парламентским выборам.

"И, без сомнения, мы в них примем сильное участие", - добавила Тимошенко.

В то же время, по ее мнению, парламент 8-го созыва должна "сделать свою работу": принять новый закон о выборах; поменять "силовиков": генерального прокурора, главу Службы безопасности Украины и министра обороны.

"Также этот парламент должен принять закон, который полностью готов к рассмотрению, - о наказании за незаконное обогащение. А также этот парламент должен решить вопрос о снижении тарифов на все", - подчеркнула лидер «Батькивщины».

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Обращаясь к депутатам, Тимошенко отметила, что парламент "должен уйти красиво, а не коррумпированным, лоббистским, предавшим интересы людей".

"Я верю, что между демократическими патриотическими силами и новым президентом может быть достигнуто взаимопонимание. И мы полностью готовы к сотрудничеству. Я верю, что изменения, которых ожидают люди, начинаются", - подытожила лидер "Батькивщины".

Как сообщал УНИАН, 17 мая фракция «Народный фронт» заявила о выходе из коалиции. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если коалиция не создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако за полгода до очередных парламентских выборов, которые запланированы на 27 октября, законодательством установлен мораторий на досрочный роспуск Верховной Рады.

Сегодня, 20 мая, президент Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.