В Раде зарегистрирован законопроект Порошенко о самоуправления отдельных районов Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления «Об определении отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления».

Об этом сообщается на сайте парламента.

Как отмечается, соответствующий проект № 2374 передан на рассмотрение руководству ВР.

Как сообщал УНИАН, 12 марта СНБО поддержал решение об определении границ отдельных районов, где вводится особый порядок местного самоуправления в соответствии с Законом Украины «Об особом порядке местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей» по линии разграничения, определенной Минскими договоренностями от 19 сентября 2014 года.

Читайте такжеПорошенко не видит миротворцев как альтернативу Минскому процессу

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Михаил Коваль тогда сообщил, что для реализации этого решения будет принято соответствующее постановление Верховной Рады и внесены изменения в названный закон.

Коваль уточнил, что "особый порядок местного самоуправления не будет вводиться на территориях, которые были захвачены боевиками уже после подписания Минских договоренностей 19 сентября 2014, а также во всех населенных пунктах вдоль линии разграничения, которые контролируются украинской стороной".