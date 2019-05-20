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Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского (онлайн-трансляция)

08:59, 20 мая 2019
Политика
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Скриншот

Новоизбранный президент примет присягу украинскому народу в 10 часов утра в ходе торжественного заседания Верховной Рады.

УНИАН следит за событиями онлайн

На церемонию приедут президенты пяти стран. Это – глава ЛатвииРаймондс Вейонис, Литвы (Даля Грибаускайте), Эстонии (Керсти Кальюлайд), Грузии (Саломе Зурабишвили) и Венгрии(Янош Адер).

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Также на принятие присяги Зеленским приедут вице-президент Турции Фуат Октай и глава парламента Азербайджана (Милли Меджлиса) Октай Асадов.

Кроме того, на церемонии будут присутствовать вице-премьер-министр Словакии Рихард Раши, вице-премьер Болгарии Марияна Николова, вице-премьер Румынии Анна Бирчал и вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко.

Францию будет представлять министр по вопросам Европы Амели де Мошален. Также в Киев приедут министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджан, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович и помощник генерального секретаря НАТО Алехандро Альваргонсалес. В состав президентской делегации США, которую возглавит министр энергетики Рик Перри, вошли пять человек.

Видео: телеканал "Прямой"

Германию представит бывший федеральный президент Кристиан Вульф (2010-2012), а Японию - член палаты представителей парламента, вице-президент парламентской лиги дружбы между Японией и Украиной Кийохико Тояма, который является специальным посланником премьер-министра Синдзо Абэ. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии представит государственный министр по делам Содружества и ООН Тарик Ахмад (лорд Уимблдон).

Делегацию Российской Федерации на инаугурацию не приглашали.

Инавгурация Зеленского - прямая трансляция

Согласно ст. 104 Конституции, новый глава государства вступает на пост с момента принесения присяги народу на торжественном заседании парламента.

После принесения Зеленским присяги украинскому народу глава Конституционного Суда должен будет объявить, что президент вступил на свой пост, и вручить ему официальные символы власти.

Отметим, что сейчас рядом с Верховной Радой перекрыто несколько улиц, журналисты собираются на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

В Киеве сегодня, 20 мая, ограничено движение транспорта на ряде улиц по случаю инаугурации новоизбранного президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 мая состоится инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

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Новость в сюжете: Инаугурация Зеленского
Теги: #инаугурация#Владимир Зеленскийпогода в Киеве