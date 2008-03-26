Тимошенко вдохновляют портреты предшественников - рекордсменов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее правительство будет стабильным и долговременным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на расширенном заседании Кабинета Министров Украины.

«То, что наше правительство будет работать стабильно и долго, я думаю, в этом нет никаких сомнений», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также напомнила, что в Доме правительства действует постоянная галерея портретов всех глав правительств за время существования Украинского государства. «Там есть разные рекордсмены. Есть рекордсмен, который работал всего два месяца – это премьер-министр Украины господин ЧЕХИВСКИЙ, который работал в 1918 году. Но есть и другие рекорды – это господин ЛЯШКО, который работал 15 лет. Я думаю, что нам действительно нужно рассчитывать на то, что мы с вами имеем очень долговременную работу, но каждый день должен быть посвящен изменениям», - резюмировала она.

Ю.ТИМОШЕНКО пожелала министрам успехов, вдохновения и «самое главное – не расслабляться».