Климкин прокомментировал инициативу РФ созвать заседание Совбеза ООН относительно "языкового" закона

По мнению министра, Кремль сознательно "мухлюет" с понятиями "этнический русский" и "русскоязычный человек", ставя между ними знак равенства и присваивая себе право защищать их даже с оружием в руках.

Возрождение украинского языка - это вопрос национальной безопасности и выживания украинского народа и государства.

Об этом на странице в Facebook написал министр Иностранных дел Украины Павел Климкин.

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"Вчера Россия сделала запрос на проведение заседания Совета Безопасности ООН из-за принятия Верховной Радой Украины закона о языке. Для нас возрождение украинского языка - это вопрос не только гуманитарный и не только политический. В нынешних условиях это, прежде всего, вопрос национальной безопасности и нашего выживания как народа и государства", - написал Климкин.

По мнению министра, Кремль сознательно "мухлюет" с понятиями "этнический русский" и "русскоязычный человек", ставя между ними знак равенства и присваивая себе право защищать их даже с оружием в руках. Именно под лозунгами "защиты русскоязычных" Россия оккупировала в 2014-м Крым и Донбасс и пыталась создать на нашей земле свою фейковую "Новороссию", - подчеркнул глава МИД.

"А с русским у нас никаких проблем. У нас проблемы с теми в России, кто не хочет видеть независимой соборной Украину и украинскую политическую нацию", - подчеркнул политик.

Комментируя принятие закона о языке, он подчеркнул, что с точки зрения международной практики не произошло ничего экстраординарного, и украинский язык не получил "никаких особых прав и привилегий, которые могли бы вызвать хоть малейшие подозрения относительно недемократичности или шовинизма".

"Просто в Украине наконец-то смогли принять закон о государственном языке, как того уже давно требовала наша же Конституция. Такие законы давно существуют во многих демократических государствах, и наш на их фоне выглядит вполне стандартно, ведь он обеспечивает украинскому языку такие же права и возможности, которые имеет государственный язык в любой цивилизованной и благополучной стране", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Напомним, Министерство иностранных дел Венгрии после подписания президентом Петром Порошенко "языкового закона" надеется на решение "проблемных вопросов" новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Как заявил президент Петр Порошенко, "Закон о государственном языке" обеспечивает конституционное право граждан Украины говорить на родном языке.

Также Порошенко напомнил, что подписал Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он обеспечивает конституционное право граждан Украины говорить на родном языке и слышать ее в публичном пространстве. Это право будет реализовываться согласно европейских моделей языковой политики.