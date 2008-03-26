Шуфрич обиделся на Сироту за самого красивого в Украине Шустера

Одного из лидеров Партии регионов Нестора Шуфрича очень удивил комментарий нардепа от блока Литвина Михаила Сироты относительно участия политиков, в том числе и самого Шуфрича в программе Савика Шустера „Свобода”. В ответ регионал намекнул, что по версии Сироты Литвин еще глупее, сообщили УНИАН в пресс-службе Шуфрича.

Напомним, что «Свободу» Шустера Сирота назвал соревнованием, “кто дурнее– Шкиль или Шуфрич».

“Я не думаю, что мотивацией таких высказываний господина Сироты был тот факт, что именно названные им политики обошли в последней программе „Свобода” 2007р. в оценках зрителей относительно искренности своих убеждений его руководителя Владимира Литвина”, - заявил в ответ Шуфрич.

Личностные оценки политиков, “включая меня”, регионал оставил “на совести самого Михаила”, но в то же время возмутился “по поводу отдельных намеков относительно Савика Шустера”.

“Со стороны господина Сироты делать отдельные намеки относительно Савика, а тем более относительно Тины Кароль – мы понимаем о чем идет речь - безответственно, некорректно, это такой поступок, который порочит имя Михаила Сироты как политика так и человека. То, что ни я, ни, по-видимому, господин Сирота не воспользовались своим правом определить самого красивого человека Украины за 2007 год по версии журнала Viva!, не значит, что мы не должны с уважением относиться к выбору читателей, и не дает кому-либо права давать унизительные оценки этому выбору”, - заметил Шуфрич и добавил, что по его мнению именно представители блока Литвина “меньше всего имеют право обижать журналистов. Я думаю, что им и без этого должно быть достаточно сложно смотреть журналистам в глаза”.

У самого Шуфрича к Шустеру, как к журналисту, претензий “может быть намного больше, чем у Михаила Сироты”. Регионал признал, что “и меня Савик не раз „доставал”, но добавил, что именно в этом “и заключается его мастерство”.