СМИ опубликовали проект указа Зеленского о досрочном роспуске Рады (документ)

Источники СМИ подчеркивают, что пока не утверждено окончательное решение о роспуске Рады.

В распоряжении СМИ появился проект указа новоизбранного президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов, который он планирует подписать после инаугурации 20 мая.

Проект изданию "Страна" передали источники в окружении Зеленского, уточнив, что это предварительный вариант. И окончательный текст не утвержден.

Так же, как и не утверждено окончательное решение о роспуске Рады. "Еще идут дискуссии, но проект уже есть. Возможно, он еще будет дорабатываться", - сказал источник.

В документе говорится, что, начиная с 19 февраля 2016 года, после выхода из коалиции "Батькивщины" и "Самопомочи", в двух оставшихся фракциях (БПП и "Народный фронт") находится менее 226 депутатов. То есть менее половины конституционного состава парламента.

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На этом основании у президента есть право распустить Раду.

"Если в течение одного месяца в Верховной Раде Украины отсутствует коалиция депутатских фракций, которая бы отвечала требованиям статьи 83 Конституции Украины, то президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины", - говорится в проекте указа.

"Учитывая изложенное, президент постановляет:

Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва.

Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 14 июля 2019 года.

Кабинету министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

Центральной избирательной комиссии обеспечить подготовку и проведение внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в соответствии с Конституцией Украины, Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", других законов Украины.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в проекте документа.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 мая, лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил о выходе фракции из коалиции.

По его словам, «Народный фронт» «призывает фракции государственнической идеологии немедленно начать консультации о подготовке нового коалиционного соглашения с новым планом действий».

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте текущего созыва.

Согласно украинскому законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если коалиция не создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако за полгода до очередных парламентских выборов, которые запланированы на 27 октября, законодательством установлен мораторий на досрочный роспуск Верховной Рады.