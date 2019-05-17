Парубий о развале коалиции в Раде: печальная новость (видео)

Сегодня, 17 мая, лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил о выходе фракции из коалиции.

Появилось видео, как председатель парламента Андрей Парубий объявляет о прекращении деятельности коалиции в Раде в связи с выходом из нее партии "Народный фронт".

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"Печальная новость. Ввиду заявления главы депутатской фракции политической партии "Народный фронт" о выходе фракции из коалиции и в связи с этим прекращения деятельности коалиции уведомляю, что сегодня коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде VIII созыва прекратила свою деятельность… И давайте признаем: это была хорошая коалиция... Поздравляю, коллеги, всех с совместной работой", - объявил Парубий с трибуны.

Видео: ZIK

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 мая, лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил о выходе фракции из коалиции.

По его словам, «Народный фронт» «призывает фракции государственнической идеологии немедленно начать консультации о подготовке нового коалиционного соглашения с новым планом действий».