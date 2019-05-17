"Это их право": в БПП прокомментировали выход "Народного фронта" из коалиции

В БПП отмечают готовность к своевременным, и к досрочным выборам.

Решение фракции «Народный фронт» о выходе из коалиции Верховной Рады - это их право.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов журналистам, комментируя заявление «Народного фронта» о выходе из коалиции и объявление спикером парламента о начале консультаций по созданию новой коалиции в ВР.

«Это решение «Народного фронта», и это право «Народного фронта». Главное - это должно происходить в строгом соответствии с законом Украины и украинской Конституцией», - сказал Герасимов.

Говоря о фракции БПП, он отметил, что свою главную задачу они видят в обеспечении необратимости курса Украины в НАТО, европейского вектора развития, курса на реформы и курса на защиту страны от агрессора.

«Что касается выборов, то многие за последние дни задавали мне этот вопрос ... в «Блоке Петра Порошенко» мы готовы и к своевременным, и к досрочным парламентским выборам», - заверил Герасимов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 мая, лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил о выходе фракции из коалиции.

По его словам, «Народный фронт» «призывает фракции государственнической идеологии немедленно начать консультации по подготовке нового коалиционного соглашения с новым планом действий».

Председатель Верховной Рады Парубий в свою очередь объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте текущего созыва.

«Сегодня коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» в Верховной Раде восьмого созыва прекратила свою деятельность», - констатировал спикер.