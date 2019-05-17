Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в Верховной Раде

Таким образом, коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» в Верховной Раде восьмого созыва прекратила свою деятельность, объявил спикер.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте текущего созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ответ на заявление лидера фракции «Народный фронт» Максима Бурбака о выходе их фракции из коалиции.

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«Учитывая заявление председателя депутатской фракции политической партии «Народный фронт» о выходе фракции из коалиции и в связи с этим прекращении деятельности коалиции, сообщаю, что сегодня коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» в Верховной Раде восьмого созыва прекратила свою деятельность», - заявил спикер.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 17 мая, лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил о выходе их фракции из коалиции.

По его словам, «Народный фронт» «призывает фракции государственнической идеологии немедленно начать консультации по подготовке нового коалиционного соглашения с новым планом действий».