"Так совпало": Шевчук высказался об отмене КС статьи о незаконном обогащении перед выборами

Уволенный председатель КС уверен, что, несмотря на критику общественности, суд принял правильное решение.

Уволенный председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук называет совпадением то, что КСУ отменил уголовную статью о незаконном обогащении во время президентской кампании.

Об этом он заявил в эфире Громадского.

«Мы этот вопрос давно рассматривали, обменивались проектами, согласовывали их. И так совпало, что голоса нашлись в тот момент, когда началась президентская кампания. Но прямой связи я здесь не вижу», – сказал Шевчук.

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По его словам, это не единственная статья для борьбы с коррупцией, поэтому нельзя сказать, что признав эту статью неконституционной, Конституционный суд отменил борьбу с коррупцией.

Шевчук также считает, что отмена статьи о незаконном обогащении стала «элементом грязной кампании» против него.

«Мы приняли это решение и начал разгоняться этот месседж, что это председатель суда отвечает за это решение, что он это поставил, лоббировал, специально время подогнал. Может это специально было использовано, чтобы уволить меня с должности председателя?», – отметил он.

Шевчук уверен, что, несмотря на критику общественности, суд принял правильное решение, и неважно, когда это произошло.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение), которая утратила силу с дня принятия решения.

28 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект закона (№ 10110) об уголовной ответственности за незаконное обогащение. По словам президента Петра Порошенко, в новом законопроекте статья УК о незаконном обогащении выписана так, что «комар носа не подточит».

В парламент поданы уже 12 законопроектов, которыми предлагаются изменения в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно применения уголовной ответственности за незаконное обогащение.