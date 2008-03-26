Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что склады боеприпасов перегружены на 150% от своей вместимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на расширенном заседании Кабинета министров.

«Сегодня уровень загрузки арсеналов, баз, складов составляет 150% от нормативной вместимости», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ, отметив возможность ускорения утилизации избыточных боеприпасов.

Он отметил, что на складах Минобороны хранится 16,3 тыс. тонн ракетного топлива “меланж”, на утилизацию которого необходимо ежегодно 9 млн. грн.

Ю.ЕХАНУРОВ также напомнил, что правительство подписало с ОБСЕ меморандум, в соответствии с которым в этом году должно быть утилизировано 3 тыс. тонн “меланжа”.