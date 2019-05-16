Шевчук планирует оспаривать в суде решение об его увольнении с должности председателя КСУ

Он объяснил, что голову КС именно как руководителя суда другие судьи не могут уволить, если он сам не подаст в отставку.

Уволенный председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук считает рейдерским захватом свое смещение с должности и планирует обжаловать это решение в суде.

Об этом Шевчук заявил в эфире Громадського.

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«Это по сути рейдерский захват должности председателя Конституционного суда, поскольку были нарушены процедуры, законы и регламент», — подчеркнул он.

Шевчук пояснил, что председателя КС, именно как руководителя суда, другие судьи не могут уволить, если он сам не подаст в отставку.

«Меня уволили как судью. Сейчас есть 18 судей, уже 17, но надеюсь временно, потому что я буду подавать в суд. Председатель суда и судья — это два разных статуса. Уволить меня как председателя по инициативе судей невозможно, можно только как судью уволить за дисциплинарный проступок. Все обвинения, которые мне предъявлены, не касаются меня, как судьи: я рассматриваю дела, и все нормально, а касаются некоторых моментов моей управленческой деятельности. То есть, выдвинули обвинения как главе, а уволили как судью», — считает Шевчук.

Как сообщал УНИАН, 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнение Шевчука с должности судьи КС, который до этого был председателем Конституционного суда. Шевчук, который возглавлял КСУ с 21 февраля 2018 года, участия в заседании не принимал.

Новым председателем КСУ 12 голосами "за" была избрана Наталья Шаптала.