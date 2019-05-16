Украинцы больше всего хотели бы видеть новым премьер-министром Украины Юлию Тимошенко - опрос

Среди предложенного социологами перечня деятелей симпатии респондентов распределились следующим образом: Тимошенко - 10,2%, Смешко - 10,0%.

Украинцы больше всего хотели бы видеть новым премьер-министром Украины лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко и бывшего главу Службы безопасности Украины и лидера политической партии «Сила и честь» Игоря Смешко.

Об этом говорится в результатах социологического исследования центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Социологической группы «Рейтинг».

Среди предложенного социологами перечня деятелей симпатии респондентов распределились следующим образом: Тимошенко - 10,2%, Смешко - 10,0%.

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Представителя «Оппозиционной платформы - За жизнь», народного депутата Юрия Бойко видят на посту премьер-министра 9,7% украинцев.

В свою очередь, 8,8% опрошенных считают, что действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман должен сохранить свой пост. Лидер политической партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко видят главой правительства 7,1% украинцев, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 4,4%, действующего президента Петра Порошенко - 3,9%, председателя «Объединения «Самопомич» Андрея Садового - 3,7%, председателя политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука - 2,6%, украинского бизнесмена Игоря Коломойского - 2,3% и лидера политической партии «Народный фронт» Арсения Яценюка - 2,1%.

Половина процента опрошенных считают, что премьером должен стать мэр Киева Виталий Кличко, 0,4% - действующий министр внутренних дел Арсен Аваков.

11% респондентов поддерживают других политиков, которые не были представлены в предложенном перечне, а 23,3% - не знают, кому отдают предпочтение или им трудно ответить.

*** Центр «Социальный мониторинг», Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко, Социологическая группа «Рейтинг» провели национальный опрос с 30 апреля по 10 мая 2019 года в 24 областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3 тыс. респондентов. Метод получения информации - индивидуальное интервью «с глазу на глаз» по месту проживания респондента. Стандартные отклонения составляют 1,10-1,83%