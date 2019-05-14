Правительство ничего не делает для решения проблем ПЦУ в Крыму – архиепископ Климент

Архиепископ Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины Климент заявил, что власти отказываются законодательно урегулировать деятельность украинской церкви во временно оккупированном Крыму.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины Климент посетовал, что правительство и Министерство культуры не прилагают усилий к урегулированию проблем ПЦУ во временно оккупированном Крыму.

Читайте также"Раздор - это подарок для Кремля": активисты возле резиденции Филарета призывали к церковному единству

Как передает корреспондент УНИАН, об этом архиепископ Климент заявил в комментарии журналистам возле Владимирского собора в Киеве.

"Те проблемы, которые я имею, именно из-за Администрации президента, Минкульта, потому что они не решали эти проблемы. Проблема в Крыму возникла из-за того, что пять лет я борюсь, чтобы государство Украина - Кабинет министров Украины, президент Украины, Верховная Рада - приняли ряд законов, регламентирующих работу и деятельность ПЦУ на территории Крыма в тех условиях, которые сейчас там сложились.

Однако, позиция Кабмина, Минкульта и министра культуры Нищука, которому непосредственно президент Украины неоднократно давал поручения, - Крым нам не принадлежит. Мы по Крыму ничего принимать не будем. Вот такая позиция государства Украина", - подчеркнул Климент.

Как сообщал УНИАН, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент является главой Крымской епархии Православной церкви Украины. Также с 22 января 2018 года он исполняет обязанности главы Херсонской епархии ПЦУ. Архиепископ Климент возглавляет Православную миссию помощи жертвам прав человека и лицам, лишенным свободы.

3 марта на автовокзале во временно оккупированном Симферополе российские силовики задержали архиепископа Климента, который собирался ехать в Ростов к украинскому политзаключенному Павлу Грибу, чтобы его исповедать и причастить. Позже Климента отпустили.

Архиепископ называл свое задержание попыткой оккупантов уничтожить Православную церковь Украины в Крыму.