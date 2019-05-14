ВР сегодня рассмотрит важные законопроекты о ядерной энергии и местном самоуправлении (онлайн)
Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит ряд законопроектов о топливно-энергетическом комплексе и местном самоуправлении.
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Как передает корреспондент УНИАН, в частности, среди ТЭК - законопроекты об использовании ядерной энергии.
Среди проектов закона, касающихся местного самоуправления, законопроект об основах административно-территориального устройства Украины.
Также сегодня планируется рассмотреть законопроект о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований и ряд вопросов по развитию космической деятельности в Украине.
Среди прочего, сегодня в повестке дня заседания Верховной Рады вопрос о назначении выборов сельских и поселковых голов; о переименовании населенных пунктов; об избрании депутатов членами комитетов.
Кроме того, сегодня к рассмотрению запланировано законопроект о внесении изменений в закон о борьбе с терроризмом (об основах социальной защиты заложников).