Посла России в Беларуси, от которого отказалась Украина, уберут с поста - СМИ

Посол России в Беларуси Михаил Бабич завершает работу в Минске, пишут СМИ.

Посла России в Беларуси Михаила Бабича отзывают с должности.

Информацию об этом "Коммерсанту" подтвердили несколько высокопоставленных источников.

Читайте такжеМосква расценит любое военное нападение на Беларусь как атаку на Россию - посол

Отмечается, что в ближайшее время ожидается соответствующий указ президента России Владимира Путина. Бабич был назначен послом в Минске 24 августа 2018 года.

Отставка Бабича, говорят источники СМИ, стала результатом неоднократных просьб президента Беларуси Александра Лукашенко, которые тот адресовал лично Владимиру Путину.

В 2016 году Бабича планировали назначить российским послом в Киеве, но Украина отказалась принять его.

Ранее в Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что посол РФ в Минске Михаил Бабич разрушает дружественные отношения между странами.