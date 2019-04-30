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Посла России в Беларуси, от которого отказалась Украина, уберут с поста - СМИ

17:49, 30 апреля 2019
Политика
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Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Беларуси / фото kremlin.ru

Информацию об этом "Коммерсанту" подтвердили несколько высокопоставленных источников.

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Отмечается, что в ближайшее время ожидается соответствующий указ президента России Владимира Путина. Бабич был назначен послом в Минске 24 августа 2018 года.

Отставка Бабича, говорят источники СМИ, стала результатом неоднократных просьб президента Беларуси Александра Лукашенко, которые тот адресовал лично Владимиру Путину.

В 2016 году Бабича планировали назначить российским послом в Киеве, но Украина отказалась принять его.

Ранее в Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что посол РФ в Минске Михаил Бабич разрушает дружественные отношения между странами. 

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Теги: #Россия#Беларусь#посол#Бабич