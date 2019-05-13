Украина поставила ультиматум Совету Европы: грозится выйти из «Минска», если снимут санкции с РФ

Климкин подчеркнул, что удовлетворение требований России о снятии санкций в Совете Европе разрушит Минские соглашения.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что удовлетворение требований России относительно снятия санкций в Совете Европы разрушит Минские соглашения.

Об этом он сказал журналистам в Брюсселе после заседания министров иностранных дел государств - членов ЕС и стран - участниц Восточного партнерства под председательством Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Глава МИД сообщил, что вчера, 12 мая, с европейской стороны был вопрос в отношении Совета Европы и дальнейшего участия России в этой организации.

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В этой связи Климкин отметил, что удовлетворение требований России о возобновлении ее прав в Парламентской ассамблее Совета Европы без выполнения предпосылок по восстановлению территориальной целостности Украины приведет к разрушению Минских соглашений.

"Я им честно сказал, если вы двигаетесь туда, куда хотели идти несколько стран (удовлетворить требования России о возобновлении ее прав в ПАСЕ без выполнения предпосылок - УНИАН), на самом деле я в тот же день выйду и скажу, что, во-первых - у нас Минска нет, а во-вторых - это убило его не только ... из Москвы, но и вы его последовательно убиваете", - отметил министр.

При этом его спросили, какая связь между Минским соглашениями и Советом Европы.

По словам Климкина, в ЕС все понимают, что после того, как Россия начала практически выдавать паспорта, если "будет какой-либо шаг, который будет рассматриваться как шаг навстречу России в Совете Европы ... тогда вообще вся логика того, что мы делали, тотально разрушается".

Вместе с тем он сказал, что в Европе есть парламентарии, которые пытаются проталкивать интересы России.

Климкин добавил, что его позицию услышали и приняли к сведению, в частности, немецкие, французские и нидерландские коллеги.

Как сообщал УНИАН, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи из-за аннексии Крыма. С того времени РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления ее прав в полном объеме, а также отказалась платить членские взносы в Совет Европы.

С того времени РФ не прекращает попыток вернуть свою делегацию в ПАСЕ.