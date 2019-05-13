"Жёсткий инквизитор системы": политолог рассказал, каким должен быть будущий генпрокурор

Генеральный прокурор должен быть "инквизитором нашей системы", считает эксперт.

Сегодня все чиновники, в том числе генеральный прокурор Юрий Луценко и отдельные министры, пытаются "душить в объятиях" новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет в своей колонке на сайте «Главред» политолог Руслан Бортник.

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«Что это значит? Они понимают, что Зеленский не может их уволить, поскольку у него нет своего представительства в парламенте. Говорят, что будут работать дальше. Мол, мы считаемся порядочными людьми. А если вы хотите влиять на ситуацию в обществе, экономике, правовой сфере, то приходите к нам и договаривайтесь», – пишет Бортник.

По его оценке, они пытаются «задушить президента» и использовать то время, когда у него нет полномочий, как возможность торгов, пытаются себе выбить политическое будущее, гарантии неприкосновенности.

«Конечно, с точки зрения права, тут незаконного нет, а вот с точки зрения политической культуры, это безответственно. Я думаю, что генеральный прокурор не уцелеет на своей должности, он поменяется. Но я не исключаю тот вариант, что это может произойти только после парламентских выборов. А до того времени Зеленский банально не сможет ничего сделать», – предполагает эксперт.

Эксперт отметил, что в команде Зеленского есть целая группа юристов, в том числе Андрей Богдан, который мог бы претендовать на должность генпрокурора. «Есть возможность привлечь людей, которые были выброшены этой системой, начиная от Давида Сакварелизде и Виктора Шокина, заканчивая другими людьми. Есть вариации и пространство для маневра», – отметил политолог.

«Генеральный прокурор должен быть инквизитором нашей системы. Ни в коем случае не политик, тогда это все обречено скатиться к популизму и пиару. Это должен быть человек серый, политически не активный и не амбициозный. Но при этом, глубокий профессионал, знающий, как реально функционируют политические и экономические потоки в нашем обществе, и без колебаний преследующий коррупционеров. Жестокий профессионал, как по мне. Такие люди есть, но их необходимо отобрать и политически защитить от нападок. Хотя-бы на первое время», – резюмировал Бортник.