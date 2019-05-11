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"Неработающую Раду необходимо распускать": у Зеленского рассказали о «моделях работы» с парламентом

22:40, 11 мая 2019
Политика
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Александр Данилюк / REUTERS

Команде победителя второго тура президентских выборов Владимира Зеленского нужно, чтобы Верховная Рада "принимала важные решения", а неработающий парламент необходимо распустить. 

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Об этом в интервью "Лига.net" заявил советник Зеленского, экс-министр финансов Владимир Данилюк. 

"Нужно идти в Верховную Раду с кадровыми назначениями и приоритетными законопроектами, вносить и настаивать - голосуйте! Президент Зеленский собирается так действовать. Не голосуете? И дальше… надо сделать так, чтобы отказ депутата поддержать хорошую инициативу имел для него высокую политическую цену. Пусть объясняет своим избирателям, почему он против антикоррупционных законов и обновления кадров", - отметил Данилюк.

По словам Данилюка, есть несколько моделей работы президента и Рады. 

"Первый - путь договорняков. Это то, что Рада ожидает, что мы придем договариваться-торговаться. ... Я уверен в другом подходе. У Зеленского есть ... поддержка и доверие 73% избирателей, и это единственное, на что он должен опираться в работе с Радой", - отметил советник Зеленского. 

"Нам нужно чтобы принимались важные решения. Зачем распускать работающую Раду? А неработающую - просто необходимо", - добавил он. 

По  мнению Данилюка, в случае отказа ВР работать с президентом "можно сделать так, чтобы их низкое доверие конвертировалось в проигрыш на следующих выборах, и заручится поддержкой гражданского общества, которое научилось давить на власть". 

Как сообщал УНИАН, также Данилюк назвал приоритеты первых 100 дней работы президента Зеленского.

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Теги: #Данилюк#Владимир Зеленский