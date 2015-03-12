Яценюк считает, что Россия не изменила свои планы по Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал в рамках проведения публичного отчета Кабинета министров.

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"Мне очень хотелось бы верить в то, что минский процесс завершится положительно. Оснований для такой веры у меня лично немного, так как считаю, что Россия и ее президент не изменили свои планы по отношению к Украине", - сказал он.