Яценюк считает, что Россия не изменила свои планы по Украине
14:05, 12 марта 2015Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что Россия не изменила свои планы в отношении Украины.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал в рамках проведения публичного отчета Кабинета министров.
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"Мне очень хотелось бы верить в то, что минский процесс завершится положительно. Оснований для такой веры у меня лично немного, так как считаю, что Россия и ее президент не изменили свои планы по отношению к Украине", - сказал он.
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